Глоток свежести жарким летом

В разгар бархатного сезона на юге особенно тянет к легкости. Собрали подборку из четырех парфюмерных историй, вдохновленных южным рассветом и солеными морскими брызгам.
DUNE ROAD от MiN NEW YORK
Парфюм создан американским парфюмерным брендом MiN NEW YORK, вдохновленным атмосферой океанического побережья Лонг-Айленда. Аромат тишины, ветра и морского бриза. Он переносит на пустынный пляж, где в воздухе терпкость морской соли, горьковатая зелень полыни и пряный оттенок кардамона.
Верхние ноты: морские аккорды, соль, водоросли, древесные ноты
Ноты сердца: полынь, кардамон
Базовые ноты: ветивер, кедр, мускус
PETIT MATIN от MAISON FRANCIS KURKDJIAN
Аромат пробуждения, вдохновленный летним Парижем, затаившим дыхание перед рассветом. Запах просыпающегося города в первых лучах солнца, в котором звенит легкая цитрусовая свежесть и цветочная прозрачность. Это парфюм для тех, кто каждое утро воспринимает, как новый прекрасный шанс.
Верхние ноты: литцея кубеба, лимон, лаванда, цветы апельсина
Ноты сердца: флердоранж, боярышник
Базовые ноты: мускус, амброксан
SOLEIL BLANC от TOM FORD
Свежее переосмысление аромата Private Blend Soleil Blanc. Солнце, запечатленное во флаконе. Аромат как самое теплое воспоминание, которое слишком идеально, чтобы повториться. В нем - соленый ветер, прозрачный воздух и безмятежность, которую уже не вернуть.
Верхние ноты: бергамот, апельсиновая цедра, кардамон, розовый перец, фисташки
Ноты сердца: флердоранж, жасмин, тубероза, иланг-иланг
Базовые ноты: амбра, бобы тонка, бензоин, кокос
MUSK KASHMIR от ATTAR COLLECTION
Парфюм с восточным характером и благородным звучанием. Знакомство с ним начинается с флакона, который выполнен в виде мечети с серебряным куполом и тонкой восточной гравировкой — знаковый стиль ATTAR Collection — и вдохновлен искусством арабской парфюмерной традиции. Аромат ложится на кожу, как белая ткань - невесомо и благородно, оставляя после себя ощущение свежести и гармонии.
Верхние ноты: белый мускус, сандал
Ноты сердца: гвоздика, гардения
Базовые ноты: белый перец
Текст: Александра Садчикова
Фото: Архивы пресс-службы
