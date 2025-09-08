Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Глоток свежести жарким летом

В разгар бархатного сезона на юге особенно тянет к легкости. Собрали подборку из четырех парфюмерных историй, вдохновленных южным рассветом и солеными морскими брызгам.

DUNE ROAD от MiN NEW YORK

Парфюм создан американским парфюмерным брендом MiN NEW YORK, вдохновленным атмосферой океанического побережья Лонг-Айленда. Аромат тишины, ветра и морского бриза. Он переносит на пустынный пляж, где в воздухе терпкость морской соли, горьковатая зелень полыни и пряный оттенок кардамона.

Верхние ноты: морские аккорды, соль, водоросли, древесные ноты

Ноты сердца: полынь, кардамон

Базовые ноты: ветивер, кедр, мускус

PETIT MATIN от MAISON FRANCIS KURKDJIAN


Аромат пробуждения, вдохновленный летним Парижем, затаившим дыхание перед рассветом. Запах просыпающегося города в первых лучах солнца, в котором звенит легкая цитрусовая свежесть и цветочная прозрачность. Это парфюм для тех, кто каждое утро воспринимает, как новый прекрасный шанс.

Верхние ноты: литцея кубеба, лимон, лаванда, цветы апельсина

Ноты сердца: флердоранж, боярышник

Базовые ноты: мускус, амброксан

SOLEIL BLANC от TOM FORD

Свежее переосмысление аромата Private Blend Soleil Blanc. Солнце, запечатленное во флаконе. Аромат как самое теплое воспоминание, которое слишком идеально, чтобы повториться. В нем - соленый ветер, прозрачный воздух и безмятежность, которую уже не вернуть.

Верхние ноты: бергамот, апельсиновая цедра, кардамон, розовый перец, фисташки

Ноты сердца: флердоранж, жасмин, тубероза, иланг-иланг

Базовые ноты: амбра, бобы тонка, бензоин, кокос

MUSK KASHMIR от ATTAR COLLECTION

Парфюм с восточным характером и благородным звучанием. Знакомство с ним начинается с флакона, который выполнен в виде мечети с серебряным куполом и тонкой восточной гравировкой — знаковый стиль ATTAR Collection — и вдохновлен искусством арабской парфюмерной традиции. Аромат ложится на кожу, как белая ткань - невесомо и благородно, оставляя после себя ощущение свежести и гармонии.

Верхние ноты: белый мускус, сандал

Ноты сердца: гвоздика, гардения

Базовые ноты: белый перец


 

Текст: Александра Садчикова 

Фото: Архивы пресс-службы 

