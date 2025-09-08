Глоток свежести жарким летом

MUSK KASHMIR от ATTAR COLLECTION

Парфюм с восточным характером и благородным звучанием. Знакомство с ним начинается с флакона, который выполнен в виде мечети с серебряным куполом и тонкой восточной гравировкой — знаковый стиль ATTAR Collection — и вдохновлен искусством арабской парфюмерной традиции. Аромат ложится на кожу, как белая ткань - невесомо и благородно, оставляя после себя ощущение свежести и гармонии.

Верхние ноты: белый мускус, сандал

Ноты сердца: гвоздика, гардения

Базовые ноты: белый перец



