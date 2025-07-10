Светлана Иванникова: «Защита от солнца – не только пляжный атрибут, она должна стать ежедневной привычкой, независимо от времени года и погоды за окном».

Солнцезащитный крем: маркетинг или мастхэв

Наукой давно доказано, что защита кожи от солнечного ультрафиолета – это не просто рекомендация, это насущная необходимость, если вы стремитесь к сохранению молодости и здоровья кожи. Использование кремов с солнцезащитным фактором играет ключевую роль в этой защите, так как ученые предупреждают, что ультрафиолетовое излучение становится все более агрессивным с каждым годом.

Почему именно SPF 50

SPF, или Sun Protection Factor*, указывает на способность крема защищать кожу от UVB**-лучей, которые являются основной причиной солнечных ожогов и, вполне вероятно, рака кожи. SPF 50 блокирует около 98% UVB-лучей, поэтому указанный фактор выше пятидесяти является всего лишь лишь маркетинговым ходом, будьте бдительны!

Казалось бы, разница между SPF 50 и SPF 30 (который блокирует 97%) незначительна, но эти дополнительные проценты имеют огромное значение, особенно при длительном пребывании на солнце. В Корее, где основной контингент населения имеет азиатский тип кожи с более тонким роговым слоем, чрезвычайно чувствительный к факторам окружающей среды, используют в производстве санскринов фактор 50