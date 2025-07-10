Светлана Иванникова: «Защита от солнца – не только пляжный атрибут, она должна стать ежедневной привычкой, независимо от времени года и погоды за окном».

Солнцезащитный крем: маркетинг или мастхэв
Наукой давно доказано, что защита кожи от солнечного ультрафиолета – это не просто рекомендация, это насущная необходимость, если вы стремитесь к сохранению молодости и здоровья кожи. Использование кремов с солнцезащитным фактором играет ключевую роль в этой защите, так как ученые предупреждают, что ультрафиолетовое излучение становится все более агрессивным с каждым годом.
Почему именно SPF 50
SPF, или Sun Protection Factor*, указывает на способность крема защищать кожу от UVB**-лучей, которые являются основной причиной солнечных ожогов и, вполне вероятно, рака кожи. SPF 50 блокирует около 98% UVB-лучей, поэтому указанный фактор выше пятидесяти является всего лишь лишь маркетинговым ходом, будьте бдительны!
Казалось бы, разница между SPF 50 и SPF 30 (который блокирует 97%) незначительна, но эти дополнительные проценты имеют огромное значение, особенно при длительном пребывании на солнце. В Корее, где основной контингент населения имеет азиатский тип кожи с более тонким роговым слоем, чрезвычайно чувствительный к факторам окружающей среды, используют в производстве санскринов фактор 50
Нет старению и пигментации!
Помимо UVB-лучей, солнце также излучает UVA***-лучи, которые проникают в более глубокие слои кожи и являются основной причиной ее фотостарения, то есть преждевременного возникновения морщин, потери эластичности и появления пигментных пятен. Главное, что нужно учитывать при выборе крема с SPF 50, обеспечивающего широкий спектр защиты с блокировкой как UVA, так и UVB-лучей, - это разновидность используемых фильтров. Фильтры старого поколения могут раздражать кожу и становиться причиной фотодерматита, а также оставлять желтые пятна на одежде. Физические фильтры считаются более безопасными и подходят абсолютно всем (если у вас нет аллергии на металлы), но иногда могут «выбеливать» кожу. Фильтры нового поколения сегодня считаются наилучшим вариантом: они легкие и подходят большому людей, но иногда могут вызывать пощипывание глаз.
Для NOUN мы выбираем санскрины с идеальным комбо: когда к физическим фильтрам добавляют фильтры нового поколения. А еще они с легкостью заменяют дневной крем, но наносить их лучше на сыворотку с антиоксидантами, что улучшит качество защиты кожи.
Выбор вашего идеальный защитник
Подбор SPF-крема – это не только вопрос уровня защиты, но и текстуры, состава индивидуальных особенностей вашей кожи. Помните, что можно подобрать комфортный для себя формат, ведь существует широкий ассортимент средств: от легких флюидов и лосьонов до плотных кремов и стиков. Важно подобрать средство, которое будет приятно ощущаться на коже, не оставлять жирного блеска и не забивать поры. Для обладателей чувствительной кожи существуют гипоаллергенные формулы, не содержащие отдушек и парабенов.
Как правильно использовать SPF-крем
Для максимальной защиты солнцезащитный крем следует наносить за 20-30 минут до выхода на улицу. Не забывайте обновлять слой крема каждые 2 часа, если использовали крем на физических фильтрах, и каждые 6-8 часов – на химических фильтрах нового поколения, и особенно после купания или активного потоотделения.
Но не забывайте правильно смывать солнцезащитные средства! По результатам исследований, смывать санскрины рекомендуется гидрофильным маслом, а после умываться пенкой для окончательного завершения процедуры очищения во избежание закупоривания сальных желез и последующих высыпаний на коже.
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