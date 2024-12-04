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Владелица бутика Kashubina page, стилист-имиджмейкер Ирина Кашубина создала одноименный бренд, который продолжает транслировать миссию проекта — отражать силу и красоту Сибири через одежду и аксессуары для женщин.
С какими целями и мечтами вы пришли в модную сферу? Какие задачи стояли перед вами на стадии открытия бутика и каких результатов удалось достичь?
Мой путь в мире моды начался около семи лет назад, когда я открыла первый магазин в торговом центре. А более трех лет назад появился бутик Kashubina page в центре города. Уже тогда я знала, что хочу создать особенное пространство, которое станет воплощением стиля и красоты, отражающим дух Сибири и привлекающим внимание к российским брендам.
Моя главная цель и желание остаются неизменными: предложить клиенткам стильные вещи, которые будут подчеркивать их индивидуальность и делать жизнь ярче. Я всегда хотела, чтобы у женщин была возможность одеваться со вкусом в качественную одежду из натуральных тканей. Однако затем появилась более амбициозная задача: найти несколько надежных российских партнеров, сформировать уникальный ассортимент и завоевать доверие клиентов. Достичь этого было непросто, но я верила в свои силы и любимое дело.
Спустя несколько лет могу с гордостью сказать, что достигла поставленных целей. Сегодня в моем бутике представлены четыре известных российских бренда, каждый из которых прошел строгий отбор. Я выбираю только лучшее, потому что знаю, как важно для моих клиенток качество. Мы следим за трендами, постоянно расширяем ассортимент и стараемся предвосхитить желания покупательниц.
Одним из важных достижений стал успешный запуск собственного производства в этом году. Заколки-банты из экокожи, броши в виде цветов из шелка и базовые футболки премиум-качества стали настоящими хитами. Аксессуары Kashubina page добавляют завершающие штрихи к образу, делая его уникальным и современным.
Конечно, за годы работы многое изменилось. Если раньше моя основная задача заключалась в привлечении клиентов и формировании имиджа бренда, то теперь я сосредоточена на поддержании высокого уровня сервиса и создании уникальных предложений. Мы стали ближе к клиенткам, знаем их вкусы и предпочтения, что позволяет нам предлагать им именно то, что они ищут.
Вы придаете особое значение тому, что работаете в Сибири? Отличаются ли сибирячки от женщин из других регионов?
Конечно, работа в Сибири имеет для меня особенное значение. Этот регион всегда был известен своей мощью, природными богатствами и невероятным потенциалом. Качество российских брендов не уступает зарубежным аналогам, а порой превосходит их.
Сибирячки ценят уникальность и индивидуальный подход, поэтому я стараюсь предложить им что-то действительно особенное. На мой взгляд, наши женщины обладают удивительной силой духа и уверенностью в себе. Их предпочтения в одежде отражают эту внутреннюю силу и независимость. В одежде они ценят комфорт и тепло. Сибирские женщины умеют сочетать практичные элементы гардероба с модными трендами, создавая неповторимые образы. Также многие любят яркие акценты, необычные принты, в отличие от наших клиенток из других мегаполисов, которые предпочитают минимализм и нейтральную палитру в одежде.
Чем вы гордитесь на данный момент, а над чем еще нужно поработать?
Горжусь, что смогла создать пространство, где женщины не просто находят красивую одежду, а получают необходимые эмоции. Каждый день подмечаю, как клиентки уходят счастливыми, уверенными в себе, готовыми покорять новые вершины. Это, безусловно, вдохновляет меня двигаться вперед, развиваться.
Однако, как и в любом бизнесе, трудности неизбежны. Одна из главных сложностей — достижение баланса между качеством и доступностью. Это требует тщательного анализа рынка и постоянного поиска новых решений. Я стремлюсь представлять в бутике только лучшие бренды, но при этом стараюсь держать цены доступными для большего количества людей.
Ошибки случаются у всех, и я не исключение. Главное — уметь извлекать уроки. Ошибки помогают нам расти и становиться лучше. В целом, мой подход к работе заключается в постоянном развитии и совершенствовании. Я верю, что нет ничего невозможного, если ты готов учиться и адаптироваться. Трудности — это лишь временные препятствия на пути к успеху. Поэтому несмотря ни на что я продолжаю стремиться к большему. Верю, что у Kashubina page в Сибири огромный потенциал, и я готова вкладывать силы в развитие бренда и поддержку отечественного производства.
Расскажите о коллекциях и новинках. Что нас ждет предстоящей зимой и в сезоне «Весна-Лето 2025»?
Подготовка к новому сезону — это всегда волнующий процесс, полный творчества и вдохновения. Зимой мы предложим нашим клиенткам интересные коллекции, которые сочетают в себе тепло, уют и стильный дизайн, особое внимание уделяя материалам высокого качества. Также представим новые модели верхней одежды и аксессуаров, которые не только будут защищать от холода, но и дополнят любой образ.
Что касается сезона «Весна-Лето 2025», то здесь мы делаем ставку на легкость, свежесть и натуральные ткани. Более того, новинки уже заказаны и в данный момент идет процесс производства. Хотя в Kashubina page весенне-летние коллекции есть и сейчас, на случай, если кто-то собирается в отпуск.
Так что впереди нас ждет много интересного. Мы продолжаем работать над тем, чтобы радовать клиенток новыми и эксклюзивными предложениями, которые помогут им чувствовать себя уверенно и быть красивыми в любое время года.
Реклама. ИП Кашубина И.В. ОГРНИП: 320547600146781. ИНН: 540362237546
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Текст: Антонина Лапина
Фото: архивы пресс-служб
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