С какими целями и мечтами вы пришли в модную сферу? Какие задачи стояли перед вами на стадии открытия бутика и каких результатов удалось достичь?

Мой путь в мире моды начался около семи лет назад, когда я открыла первый магазин в торговом центре. А более трех лет назад появился бутик Kashubina page в центре города. Уже тогда я знала, что хочу создать особенное пространство, которое станет воплощением стиля и красоты, отражающим дух Сибири и привлекающим внимание к российским брендам.

Моя главная цель и желание остаются неизменными: предложить клиенткам стильные вещи, которые будут подчеркивать их индивидуальность и делать жизнь ярче. Я всегда хотела, чтобы у женщин была возможность одеваться со вкусом в качественную одежду из натуральных тканей. Однако затем появилась более амбициозная задача: найти несколько надежных российских партнеров, сформировать уникальный ассортимент и завоевать доверие клиентов. Достичь этого было непросто, но я верила в свои силы и любимое дело.

Спустя несколько лет могу с гордостью сказать, что достигла поставленных целей. Сегодня в моем бутике представлены четыре известных российских бренда, каждый из которых прошел строгий отбор. Я выбираю только лучшее, потому что знаю, как важно для моих клиенток качество. Мы следим за трендами, постоянно расширяем ассортимент и стараемся предвосхитить желания покупательниц.