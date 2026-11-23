17 ноября в Grand Autograph состоялся бизнес-саммит КРАТНО’26, собравший более 200 предпринимателей и руководителей компаний. Мероприятие объединило участников из Новосибирска, Барнаула, Тюмени, Кемерова и других городов, став площадкой для обмена опытом и новых деловых знакомств.

Программа объединила три направления: маркетинг, продажи и AI & IT. Экспертные выступления сменялись живыми дискуссиями, а разговоры о бизнесе продолжались в перерывах, на площадке и во время нетворкинга.

Особый интерес вызвали ЦЕХа — практические разборы за круглыми столами. Здесь участники не просто слушали экспертов, а обсуждали собственные задачи, задавали вопросы и вместе искали решения, которые можно применить в работе. Именно этот формат получил особенно тёплый отклик и стал одной из самых обсуждаемых частей саммита.

Главная идея КРАТНО’26 — деловые мероприятия должны приносить реальную пользу. Организаторы Владимир Чернов, Ирина Жирнякова и Юлия Заблуда сделали ставку на практику, открытый диалог и новые знакомства между предпринимателями из разных сфер бизнеса.

Событие поддержали Альфа-Банк, hh.ru, «Собака.ru», А-ПРИОРИТЕТ, Кодвин, Greenwood и другие партнёры.

КРАТНО’26 стал одним из заметных деловых событий осени в Новосибирске: местом, где идеи обсуждали не ради красивых формулировок, а ради конкретных действий и дальнейшего развития компаний.