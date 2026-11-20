Пока рынок ищет равновесие, лидеры бизнеса создают свое. В минувшую среду в ресторане «Териберка» прошла встреча, посвященная адаптации к новым реалиям. В центре внимания — поиск точек роста.

Хедлайнер Андрей Алексеев (основатель бренда «Мира») поделился секретами устойчивости: как усиливать бизнес, не теряя внутреннего баланса. Масштаб темы поддержал Владимир Мартыненков (ГК META) своим выступлением о «времени сильных», а Светлана Полякова (клиника «Капель») напомнила, что устойчивость начинается со здоровья.

Событие прошло при поддержке ГК META (генеральный партнер) и СОБАКА.ru (светский партнер).

Партнеры мероприятия: РБК Новосибирск, БКС, LocalHub, 2ГИС, Айс Клининг, Альфа-Банк, Типография «Атмосфера идей», Клиника «Капель», БригадаНСК, Билайн.

Организаторы: Дмитрий Демидов и Сергей Высотский