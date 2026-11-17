В уютных стенах Модного Дома оптики ТАМАРА состоялась особенная, закрытая fashion-вечеринка «CODEX стиля». Этот вечер, вдохновлённый эстетикой кинематографа и золотой эрой глянца, прошёл в атмосфере новаторства, стиля и тёплого общения. Вместе со стилистом Мариной Брем-Язиковой гости погрузились в мир преображения и наглядно увидели, как правильно подобранные очки способны мгновенно изменить не только образ в зеркале, но и внутренний тонус личности, раскрывая новые грани характера — от строгой интеллектуальности до загадочного шика.

Настоящим подарком для ценителей эксклюзива стал закрытый превью-показ коллекции очков John Richmond 2027. Гости «Тамары» первыми в городе смогли примерить эти дерзкие, архитектурные очки с бунтарским характером, которые появятся на мировых подиумах только в следующем сезоне. Кульминацией вечера, добавившей искренних эмоций и азарта, стал розыгрыш подарков и знаковой модели John Richmond прямо в конце вечера.

Вечер получился незабываемым, наполненным душевностью, инновациями и уверенностью в том, что правильно подобранные очки — это всегда манифест вашей индивидуальности.