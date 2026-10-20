Регата: уникальная закрытая встреча для владельцев бизнеса в сфере красоты

LONGEVITY REGATTA — уникальная закрытая встреча для владельцев бизнеса в сфере красоты, здоровья, wellness и премиального сервиса.

Мероприятие собрало тех, кто не просто строит компании, но и сознательно формирует свою жизнь — выбирая качество, энергию и смысл.

Идея регаты проста и глубокая: «создавать свою реальность — это искусство». На протяжении дня участники слышали экспертные выступления о longevity, энергии и лидерстве, участвовали в откровенных разговорах о том, как состояние собственника отражается на прибыли, сервисе и развитии компании, а затем перенесли теоретические инсайты в практику — на парусную яхту.

Парусная регата стала живой лабораторией лидерства. На воде особенно ясно ощущалось главное послание мероприятия — бизнес похож на яхту: направление задаёт капитан, а от его ресурсности зависят ясность курса и устойчивость команды.

Участники отмечали не только практическую пользу, но и особую атмосферу встречи: глубокие переговоры в тени деревьев парк-отеля ХВОЯ, энергетические паузы в формате longevity-упражнений и искреннее общение между предпринимателями, с которыми хочется продолжать диалог и после мероприятия. Многие говорили о том, что день дал им необычную ясность — не столько по оперативным задачам, сколько по личной роли в развитии бизнеса и способов сохранения энергетического ресурса.

Результатом LONGEVITY REGATTA стала не только серия инсайтов и рабочих планов, но и сформированное сообщество людей, для которых важно жить долго, активно и со смыслом.

Устойчивый рост без выгорания возможен, если ставить здоровье, отношения и качество опыта в центр управленческих решений.