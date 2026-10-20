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Воркшоп «Код Долголетия: Синергия науки и wellness» в салоне «Пространство красоты»

1 октября в салоне «Пространство красоты» прошёл актуальный воркшоп «Код Долголетия: Синергия науки и wellness».

Мероприятие собрало профессионалов индустрии красоты, специалистов по профилактическому здоровью и практиков, которые на деле демонстрируют, как научный подход укрепляет результаты эстетических и оздоровительных протоколов.

Формат совмещал короткие лекции, практические кейсы и демонстрации, позволившие участникам не только услышать, но и увидеть, как теория превращается в эффективную процедуру.

Особая ценность воркшопа — живое общение и обмен опытом. Участники отметили новые профессиональные инсайты, свежие взгляды на привычные протоколы и множество идей для внедрения в работу.

Разговоры о качестве, персонализации и ответственности перед клиентом продолжались  после официального завершения, что говорит о глубине поднятых тем и искреннем интересе сообщества к развитию.

Врез:

Когда красота опирается на знания и опыт, результат становится не только заметным, но и устойчивым.

Что было:
• Обзор актуальных исследований и практических методик, направленных на продление качества жизни и поддержание красоты на клеточном уровне
• Персонализированные программы ухода, доказательная нутрицевтика, интегративные подходы, современные аппаратные решения и этические аспекты применения инноваций.

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