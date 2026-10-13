Второй этап «Мисс/Миссис Финанс 2026»: эмоции, сцена и настоящий театр!

10 октября состоялся второй, один из самых волнительных этапов конкурса красоты «Мисс/Миссис Финанс 2026».

Атмосфера была по-настоящему праздничной: участниц пришли поддержать коллеги, друзья и родные — и эта поддержка чувствовалась в каждом номере.

Особую значимость моменту придало место проведения — театр «Красная мельница». Его сцена словно создана для ярких образов и запоминающихся событий.

Индивидуальные номера участниц поражали разнообразием и смелостью. От искромётного стендапа до выразительной современной хореографии — каждая девушка раскрылась по‑своему, показав не только артистизм, но и внутреннюю силу.

В составе жюри творческого этапа были представители власти, финансового сектора и бизнеса:

Владимир Женов, президент Новосибирского банковского клуба, председатель жюри конкурса;

Евгений Попантонопуло, заместитель мэра города Новосибирска;

Алексей Москвичев, заместитель министра финансов и налоговой политики Новосибирской области;

Евгений Козлов, вице‑президент, директор филиала СПАО «РЕСО‑Гарантия»;

Наталья Абалакова, группа компаний F1;

Иван Елагин, Вице президент НООО «Федерация конного спорта»;

Любовь Будник, собственник салона красоты и массажа «Антистресс».

Впереди у участниц не менее насыщенная программа: их ждёт спортивное испытание — турнир по падл‑теннису. А финальный аккорд конкурса прозвучит 10 ноября в Концертном комплексе «Маяковский».

До этого момента девушек ожидает ещё множество мероприятий и тренингов — каждый из них помогает раскрыть новые грани их таланта и характера.