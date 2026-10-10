Танец и воздушная гимнастика, которые влюбляют!

Открытие премиального центра по воздушной гимнастике• танцу•растяжке Studio 64.



10 октября в центре города состоялось официальное открытие премиального филиала, который является четвертым в сети центра по воздушной гимнастике•танцу•растяжке Studio 64 в Новосибирске!



Новое пространство,подобного которому еще нет в нашем городе. Роскошный зал, который располагает полным функционалом для занятий по воздушной гимнастике и танцам для взрослых и детей.



Открытие премиального филиала Studio 64-это результат 16 лет работы центра, постоянного развития и большой любви к своему делу. Основатель и главный тренер центра Екатерина Родченко.