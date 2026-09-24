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Репортажи

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День рождения Wood Wood Wood

Совсем немного времени потребовалось Wood Wood Wood, чтобы завоевать любовь и друзей — день рождения загородного клуба собрал около ста гостей, включая представителей бизнес-сообщества и власти. Получился незабываемый вечер, пронизанный любовью к сибирской природе, с изысканными welcome drinks и специальным меню от шеф-повара, гостеприимным обращением хозяйки вечера — управляющего партнера проекта Ирины Цветковой и искренними пожеланиями гостей, фееричными выступлениями кавер-групп и таких солистов, как Андрей Кон и Артур Аржаков. Торт со свечами и праздничный салют стали яркими финальными точками праздника, а летний дождь только добавил искрящегося настроения.
Светский партнер мультимедиапроект «Собака.ru»

Фотограф: Олег Титов

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