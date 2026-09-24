Бизнес-завтрак Сибири: лидер рынка в бизнес-коллаборациях Владислав Бермуда

21 сентября в отеле «Апартвилль», в уютном пространстве «Чашка кофе» на Кошурникова, состоялся бизнес-завтрак, хедлайнером которого выступил лидер рынка бизнес-коллабораций — Владислав Бермуда.
Международный спикер с более чем 500 выступлениями в 12 странах, лидер рынка в бизнес коллабарациях. Он входит в топ-10 самых востребованных спикеров в сфере маркетинга, автор 6 книг и обладатель множества наград за вклад в предпринимательство. Его бизнес-игра «Монетизатор» представлена в 87 городах и 17 странах на трёх языках. Владислав также автор крупнейшего экспертного маркетингового канала в TikTok (1,2 млн+ подписчиков), а совокупная аудитория его социальных сетей превышает 1,6 млн органических подписчиков.
На встрече обсуждались ключевые темы:
— Как привлекать клиентов без затрат на рекламу;
—Как увидеть скрытые источники дохода в бизнесе;
— Как выстраивать эффективные коллаборации.
Очередной бизнес-завтрак собрал более девяноста предпринимателей — настоящий солд-аут! Зал был переполнен, а атмосфера искрилась энергией: живое общение, идеи, рождающиеся на ходу, и тот самый драйв, ради которого хочется возвращаться снова и снова.
Светский партнер мероприятия Мультимедиа
СОБАКА.ru
Генеральный партнер мероприятия:
группа компаний META
Партнеры мероприятия :
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БКС
LocalHub
2 ГИС
Альфа-банк
Типография Атмосфера
Организаторы: Дмитрий Демидов и Сергей Высотский
Фотограф: Олег Титов
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