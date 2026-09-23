Профессиональная встреча в «КОМПЛЕКТУРЕ»: «От идеи до формы»

От идеи до формы: как в Новосибирске прошло главное событие об акриловом камне
Новосибирск, 17 сентября — В пространстве «КОМПЛЕКТУРА» состоялось яркое профессиональное мероприятие «От идеи до формы», посвященное безграничным возможностям акрилового камня. Встреча собрала дизайнеров и архитекторов, объединив теорию, практику и отличное настроение.
Спикерами выступили специальный гость из Москвы — бренд-менеджер по акрилу INTERSNONE, представители компаний «Азбука Акрила», «ВАВИЛОН» и мебельной фабрики ARTLUXX.
Особый интерес у гостей вызвала практическая часть: над акрилом были проведены наглядные эксперименты, демонстрирующие его уникальные свойства. Мероприятие позволило участникам обменяться опытом и увидеть полный цикл создания изделий — от идеи до готовой формы.
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