Профессиональная встреча в «КОМПЛЕКТУРЕ»: «От идеи до формы»

От идеи до формы: как в Новосибирске прошло главное событие об акриловом камне

Новосибирск, 17 сентября — В пространстве «КОМПЛЕКТУРА» состоялось яркое профессиональное мероприятие «От идеи до формы», посвященное безграничным возможностям акрилового камня. Встреча собрала дизайнеров и архитекторов, объединив теорию, практику и отличное настроение.

Спикерами выступили специальный гость из Москвы — бренд-менеджер по акрилу INTERSNONE, представители компаний «Азбука Акрила», «ВАВИЛОН» и мебельной фабрики ARTLUXX.

Особый интерес у гостей вызвала практическая часть: над акрилом были проведены наглядные эксперименты, демонстрирующие его уникальные свойства. Мероприятие позволило участникам обменяться опытом и увидеть полный цикл создания изделий — от идеи до готовой формы.