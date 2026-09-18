Бизнес завтрак Барнаул

Бизнес-завтрак в Барнауле

16 сентября в Барнауле, в ресторане «Сыроварня», состоялся бизнес-завтрак, собравший предпринимателей, готовых говорить о главном — об устойчивости в эпоху перемен.

Хедлайнером вечера стал Владимир Мартыненков — основатель группы компаний «МЕТА» и один из самых ярких девелоперов региона. Он поделился тем, как предпринимателю сохранять внутреннюю опору, когда рынок штормит, и разглядывать возможности там, где большинство видит лишь риски. Отдельно — о том, как действовать в условиях нестабильности, на что опираться при принятии решений, где искать точки роста и как выстраивать дело так, чтобы оно приносило не только прибыль, но и прочную основу на годы вперёд.

Следом выступил Иван Цыбульник — владелец маркетингового агентства DMA GROUP, совладелец «Отдела Продаж „Первый“» и геолокационной соцсети LocalHub. Его тема — как забирать спрос, который уже существует, не создавая его с нуля. И в финале слушателей ждал приятный сюрприз — подарок от спикера.

Завершила программу Марина Лихторович — основатель HR-агентства «ЛЮДИ» и одноимённого сообщества собственников, руководителей, организаторов событий и HR-специалистов, автор множества профессиональных, спортивных и творческих инициатив. Она раскрыла тему, которая сегодня важнее любых технологий: «Ваши люди — ваш маркетинг». О том, как сотрудники становятся амбассадорами бренда и приводят в бизнес новых клиентов, партнёров и даже целые возможности, которые невозможно купить за деньги.



Светский партнер мероприятия

Мультимедиа СОБАКА.ru



Генеральный партнер мероприятия:

группа компаний META - строим дома и кварталы и нам это нравится



Партнеры мероприятия :

РБК

БКС

LocalHub

HR агентство ЛЮДИ

2 ГИС



Организаторы: Дмитрий Демидов и Сергей Высотский.

Фотограф: Алексей Свеженцев