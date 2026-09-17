Итальянская свадьба в Lucky Pizza

NESSUNO SI SPOSA
Итальянская свадьба, на которой никто не женится
Всё было готово к свадьбе: столы, белые скатерти и цветы. Просеко, итальянская музыка, нарядные гости и даже фата, которую кто-то зачем-то хранит дома много лет.
Не хватало только двоих — жениха и невесты.
Но разве это повод отменять хорошую итальянскую свадьбу?
NESSUNO SI SPOSA — история о последнем тёплом дне лета в Lucky Pizza. О вечере, когда хочется достать теплые вещи, которое убрали до следующего сезона, позвать друзей, открыть игристое и ещё немного не соглашаться с тем, что лето закончилось.
Были свидетели и бывшие, мамы жениха и невесты, дальние родственники, друзья друзей и гости, которых, кажется, вообще никто не приглашал. Были тосты, семейные фотографии, свадебный торт и танцы до ночи.
Не было только молодых.
Может быть поэтому свадьба получилась такой счастливой
Комментарии (0)