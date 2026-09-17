Итальянская свадьба в Lucky Pizza

NESSUNO SI SPOSA

Итальянская свадьба, на которой никто не женится

Всё было готово к свадьбе: столы, белые скатерти и цветы. Просеко, итальянская музыка, нарядные гости и даже фата, которую кто-то зачем-то хранит дома много лет.

Не хватало только двоих — жениха и невесты.

Но разве это повод отменять хорошую итальянскую свадьбу?

NESSUNO SI SPOSA — история о последнем тёплом дне лета в Lucky Pizza. О вечере, когда хочется достать теплые вещи, которое убрали до следующего сезона, позвать друзей, открыть игристое и ещё немного не соглашаться с тем, что лето закончилось.

Были свидетели и бывшие, мамы жениха и невесты, дальние родственники, друзья друзей и гости, которых, кажется, вообще никто не приглашал. Были тосты, семейные фотографии, свадебный торт и танцы до ночи.

Не было только молодых.

Может быть поэтому свадьба получилась такой счастливой