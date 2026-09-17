«Хочу Пури» отмечает 8 лет!

В честь дня рождения в самом первом ресторанчике на 4 этаже ТРЦ "АУРА" собрались друзья бренда — медиа, инфлюенсеры и постоянные гости.

Именно здесь 8 лет назад начинался «Хочу Пури», который сегодня насчитывает 35 ресторанов по всей стране.

Каждый год ресторанчиков становится все больше, а бренд уверенно занял первую строчку рейтинга ресторанных франшиз FORBES.

Важным событием стала презентация новое меню под лозунгом "Хочу всё сразу!" На его создание команду бренда вдохновили гости ресторанчика, которые чаще всего говорят именно так, выбирая что заказать! Ведь хочется и ароматные хачапури, и сочные хинкали, и большие шашлыки - меню "Хочу Пури" изобильно как сама Грузия!

В меню действительно много новых блюд, сочетаний и вкусов, за которыми хочется возвращаться снова и снова.

Гости смогли одними из первых попробовать новинки, презентованные бренд шефом Авазом Макхамовым и бренд директором Анной Леолян.

Атмосфера большого грузинского застолья, гостеприимства и изобилия - именно то, что нужно, чтобы насладиться новыми вкусами и поделиться своими впечатлениями!