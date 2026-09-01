Открытие Alpine floor в Новосибирске

20 августа открылся первый монобренд Alpine floor в Новосибирске.

Alpine Floor — российский бренд напольных покрытий. Он основан в 2012 году. За это время компания выросла из небольшого проекта в одного из лидеров на российском рынке в сегменте SPC- и LVT-покрытий.

Миссия компании — быть технологичным трендсеттером в категории напольных покрытий: создавать практичные, эстетичные и долговечные решения для жилых, коммерческих и дизайнерских проектов.

Что производит

В ассортименте Alpine Floor несколько направлений:

SPC-ламинат (каменно-полимерный композит — прочный и стабильный).

LVT-плитка (кварцвиниловая — гибкая, влагостойкая).

Инженерная доска.

Rigid Vinyl (жёсткий винил).

Декоры имитируют дерево, камень, бетон — есть варианты под разные стили интерьера

Достижения и присутствие

Бренд получил признание: стал лауреатом премии «Лучший отечественный производитель напольных покрытий» по версии профессионального сообщества. Продукция широко представлена в крупных торговых сетях по всей России.