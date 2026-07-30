МУЗЫКАЛЬНЫЙ CYCLE-ФЕСТИВАЛЬ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

22 июля на Михайловской набережной прошёл масштабный музыкальный CYCLE-фестиваль, официальным партнёром которого выступил World Class Новосибирск.

Три заезда, 200 велотренажёров и 600 участников — этот вечер объединил спорт, музыку и невероятную атмосферу большого события.

Одним из самых ярких моментов стало выступление нашей команды тренеров — Кати, Фёдора, Оли и Антона. Мощные сайкл-сеты, энергия участников и поддержка гостей сделали фестиваль по-настоящему запоминающимся.

Для нас было особенно приятно стать частью события такого масштаба, поддержать спортивное движение города и разделить эти эмоции вместе с участниками фестиваля.