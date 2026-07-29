14-й турнир «Чашка Кофе CUP»

25–26 июля в Новосибирске прошел 14-й ежегодный любительский теннисный турнир «Чашка Кофе CUP», организованный ресторанами Дениса Иванова. Мероприятие установило два новых рекорда: более 1000 участников в первый день и 50 партнеров (из 92 заявок).

Турнир, начавшийся в 2012 году как локальное соревнование, превратился в одно из самых массовых событий в стране. В этом году гостем стал профессиональный теннисист, победитель Кубка Дэвиса 2021 Евгений Донской. Он отметил высокий уровень организации и атмосферу города.

Программа включала Pro-Am-турнир с участием профи и любителей, вечернюю музыку, салют и безлимитный шведский стол.

Турнир доказал, что это не просто спорт, а уникальная площадка для объединения бизнеса и сообщества единомышленников.

Теннисный турнир стал ключевой частью бренда «Чашка кофе», отражая его ценности. Гендиректор сети Андрей Гробовой проводит прямую параллель между спортом и бизнесом: как в теннисе для победы нужно довести до совершенства технику и форму, так и в ресторане успех зависит от идеализации всех процессов. Эта философия делает организатора турнира, самого теннисиста, уверенным в ресторанном бизнесе, подчеркивая единство принципов в обеих сферах.