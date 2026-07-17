«ТОП 50. Самые знаменитые люди Новосибирска» — 2026. Полная версия фоторепортажа (Церемония награждения и After party)

2 июля мультимедиапроект «Собака.ru» объединил тех, кто сегодня формирует лицо Новосибирска. В ресторане «Магадан» прошла VII церемония вручения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Новосибирска» — 2026.

Партнеры премии:

Генеральный партнер — ГК «Воздвиженский». Под руководством Артема Воздвиженского за пять лет завершили рекордное количество долгостроев — более тысячи семей получили квартиры. Сегодня компания развивает проекты в Новосибирской и Кемеровской областях.

«Авангард Билдинг»

«Группа Мета»

«БКС Мир инвестиций»

ГК «БЭЛ Девелопмент»

Cosmos Collection Алтай Резорт

Malina Bonita

«Русская Ресурсная Компания — Сибирь»

«Русский Блеск»

Бюро Фигаро Натальи Грудевой

Премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Новосибирска» проводится при поддержке правительства Новосибирской области и мэрии города Новосибирска.

Организатор премии: редакция «Новосибирск. Собака.ru»