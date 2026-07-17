Встреча гостей на церемонии вручения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Новосибирска» — 2026

2 июля мультимедиапроект «Собака.ru» объединил тех, кто сегодня формирует лицо Новосибирска. В ресторане «Магадан» прошла VII церемония вручения премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Новосибирска» — 2026.
Партнеры премии:
Генеральный партнер — ГК «Воздвиженский». Под руководством Артема Воздвиженского за пять лет завершили рекордное количество долгостроев — более тысячи семей получили квартиры. Сегодня компания развивает проекты в Новосибирской и Кемеровской областях.
«Авангард Билдинг»
«Группа Мета»
«БКС Мир инвестиций»
ГК «БЭЛ Девелопмент»
Cosmos Collection Алтай Резорт
Malina Bonita
«Русская Ресурсная Компания — Сибирь»
«Русский Блеск»
Бюро Фигаро Натальи Грудевой
Премия «ТОП50. Самые знаменитые люди Новосибирска» проводится при поддержке правительства Новосибирской области и мэрии города Новосибирска.
Организатор премии: редакция «Новосибирск. Собака.ru»
Комментарии (0)