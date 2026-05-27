Бизнес-завтрак с Еленой Вавиловой — легендарной российской разведчицей.

27 мая, в ресторане «Магадан», состоялся поистине грандиозный бизнес-завтрак.

Его хедлайнером выступила Елена Станиславовна Вавилова — легендарная российская разведчица-нелегал, полковник Службы внешней разведки в отставке. Более 20 лет, вместе с супругом Андреем Безруковым, она блистательно работала под прикрытием в Канаде, Франции и США, собирая ценнейшую информацию для России.

Елена Станиславовна поделилась бесценными знаниями:

Как выстраивать прочные связи с личностями высокого ранга.

Какие ключевые инструменты обеспечивают успех в переговорах.

Особенности адаптации и эффективные стратегии поведения в периоды турбулентности.

Уникальные инсайты от легендарной разведчицы.

Мероприятие собрало более 100 предпринимателей из самых разных сфер, где каждый смог расширить свои бизнес-контакты, завести новые знакомства и открыть двери для будущих плодотворных сотрудничеств.

Организаторы: Дмитрий Демидов и Сергей Высотский.