Встреча с дизайнером Ритой Лессинг и основательницей "Сибирской студии камня" Викторией Гербер в пространстве "Комплектура".

15 мая в новом стильном пространстве Комплектура прошло закрытое камерное мероприятие, объединившее более 20 дизайнеров и архитекторов вокруг действительно сильной и актуальной темы — реконструкции резиденций и работы с объектами стоимостью от 200 млн.

    Авторами лекции выступили дизайнер Рита Лессинг — автор масштабных проектов в сфере дизайна и реконструкции, и Виктория Гербер, основатель Сибирской Студии Камня.

    Вечер получился не про теорию, а про реальный профессиональный опыт, сложные проекты, тонкости работы с дорогими материалами, взаимодействие с заказчиками высокого уровня и создание пространств, в которых важна каждая деталь.

    Рита Лессинг поделилась практикой ведения масштабных объектов, вопросами авторского надзора и принципами реконструкции резиденций с сохранением эстетики и статуса пространства.

    Виктория Гербер раскрыла тему натурального камня в премиальных интерьерах и экстерьерах: как правильно интегрировать мрамор и гранит в архитектуру объекта, сохранить баланс роскоши и функциональности, а также избежать дорогостоящих ошибок при реализации.

    Получилась по-настоящему живая профессиональная дискуссия, где каждый участник смог не только получить новые знания, но и обменяться опытом с коллегами индустрии.

    Благодарим пространство Комплектура за атмосферу, а всех гостей — за интерес, вовлеченность и глубокий диалог о современной архитектуре, реконструкции и культуре работы с натуральным камнем.

