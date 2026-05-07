Смех продлевает ЗОЖ-стендап

ЗОЖ и юмор, а если точнее, юмор про ЗОЖ — идеальное сочетание, способное вдохновить на самые позитивные изменения. Для этого и создан формат ЗОЖ-стендапа.

Здесь принимают участие не профессиональные комики, но от этого эффект лишь усиливается! Со стендапом про здоровый образ жизни выступают велнес-эксперты, авторы красивых и здоровых бизнесов и просто интересные публичные люди, готовые рассказать свои истории, поделиться мнением и взглядами.

Татьяна Лагутина, автор проекта ЗОЖ-стендап: «На канале https://t.me/WellnessLife_nsk я освещаю события велнес-индустрии и рассказываю про проверенных специалистов и работающие методики. Выбирая, в каком виде идти в офлайн, я решила рискнуть и продолжить пропаганду здорового образа жизни через экспериментальный формат стендапа.

Хочется показывать, что даже у успешных и известных людей не всегда все было гладко и не всегда было ЗОЖ)). Тем интереснее слушать их истории. Да, в ЗОЖ-стендапе мы ничего не придумываем. Все тексты основаны на реальных событиях, ну а дальше — в меру самоиронии и испорченности. Кстати, часто сами спикеры, войдя во вкус, просят повысить градус самоиронии или добавить шуточек 18+.

Я читаю в этом большую смелость и уверенность. И они, надо сказать, окупаются с лихвой. Согласитесь, это дорогого стоит, когда аудитория не просто тебя помнит, но и цитирует с улыбкой на лице».

Давайте вспомним, как проходил весенний ЗОЖ-стендап, который состоялся 28 апреля в уютном пространстве премиального женского клуба Dusha.

Президент красоты — Елена Шкуратова, автор Международного конкурса красоты Lady World, Всероссийского конкурса Grand Lady Russia:

«Меня спрашивали, ну кому нужен конкурс красоты для бабушек? А я отвечала: ну во-первых, Прохору Шаляпину, а во-вторых, он не один такой».

t.me/lady_of_world_tg

Александр Иванов, МС по пауэрлифтингу, МСМК по жиму лежа, персональный тренер:

«Почему человек не худеет? Я раньше думал: метаболизм, гормоны, потом понял, что люди постоянно врут: он съел бургер с колой, а в отчете написал про 2 яблока».

t.me/XLODHOKPOWIE

Татьяна Лагутина, триатлет, мама 5 детей, автор проекта ЗОЖ-стендап:

«На соревнованиях в Таиланде мы плыли 10 км в горячей воде с волнами и медузами, не хватало еще, чтобы нам в спину стреляли».

t.me/WellnessLife_nsk

Андрей Квасов, предприниматель, компания «СтудХаб», основатель и ведущий проекта «СтоЛицаСибири»:

«Мы, кстати, с женой познакомились по пьянке. Раньше вместе бухали, а теперь вместе бегаем марафоны. В целом ничего не поменялось… просто теперь наутро плохо по другой причине».

t.me/kvasov_online

Светлана Чупилко, основатель и руководитель Центра семейного здоровья «СВЕТЛИЦА», бизнес-наставник:

«Я до сих пор учусь всему, чему только можно. Как-то ко мне приходит внучка и говорит: бабушка, у меня сегодня танцы! А я ей отвечаю: а у меня сегодня вокал и фортепиано, так что 2:1, малявка».

t.me/svetlana17777

Дмитрий Секушенко, основатель и идеолог шоколадной мастерской MrKonfetkin:

«Провожу экскурсии для детей в наш шоколадный цех. По факту я, взрослый дядя, заманиваю детей сладеньким. Но, мои хорошие, я не педофил».

t.me/mrkonfetkin

Жаркий летний ЗОЖ-стендап состоится в июле. Если вы хотите стать его героем, поделиться своей историей и попробовать себя в новом смелом амплуа, пишите организатору проекта — https://t.me/Lagutina_Tatiana

Фото: Александр Брежнев, Роман Лысков

