«Посольству Красоты» — 6 лет

2 марта распахнул свои двери светский раут, посвященный шестилетию утонченной эстетики, безупречного сервиса и тихой роскоши с парижским шармом.Как амбассадор Дома Biologique Recherche, «Посольство Красоты» продолжает традиции интеллектуального ухода и подчеркивает индивидуальность, дарованную природой. Изысканный anniversaire, обрамленный атмосферой клиентского дня, стал вечером легкости, коктейльного настроения и красивых встреч. 
В программе вечера:·     
Коктейль в атмосфере Parisian chic· 
Розыгрыш элегантных комплиментов от Дома·
Презентация нового японского бренда Intime Organique

Фотограф Роман Мельников

