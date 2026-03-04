«Посольству Красоты» — 6 лет

2 марта распахнул свои двери светский раут, посвященный шестилетию утонченной эстетики, безупречного сервиса и тихой роскоши с парижским шармом.Как амбассадор Дома Biologique Recherche, «Посольство Красоты» продолжает традиции интеллектуального ухода и подчеркивает индивидуальность, дарованную природой. Изысканный anniversaire, обрамленный атмосферой клиентского дня, стал вечером легкости, коктейльного настроения и красивых встреч.

В программе вечера:·

Коктейль в атмосфере Parisian chic·

Розыгрыш элегантных комплиментов от Дома·

Презентация нового японского бренда Intime Organique

Фотограф Роман Мельников