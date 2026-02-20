Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Встреча с членами «Деловой России»

18 февраля председатель Евгений Дормидонов провел встречу с членами «Деловой России» обсудили дальнейшие планы и пообщались в не формальной обстановке, на встрече присутствовали более 30 членов организации.

