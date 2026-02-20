Светская хроника Репортажи Репортажи Подписаться Вконтакте Telegram Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Поделиться Встреча с членами «Деловой России» 18 февраля председатель Евгений Дормидонов провел встречу с членами «Деловой России» обсудили дальнейшие планы и пообщались в не формальной обстановке, на встрече присутствовали более 30 членов организации. Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Админ НСК, 20 февраля, 2026 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
