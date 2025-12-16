«Наш день», когда талант важнее границ

В Правительстве Новосибирской области прошла трогательная церемония вручения свидетельств о назначении стипендий Губернатора Новосибирской области и Благотворительного фонда «Наш день» одаренным детям с инвалидностью в сфере культуры и искусства. Получился настоящий теплый праздник в преддверии Нового года, где главным стал талант детей и их смелость и упорство творить в искусстве.

В большом зале работали аниматоры, дети смеялись, играли и позировали для фотографий, рядом волновались родители и родные. В этом году стипендии Губернатора получили тридцать одаренных детей, еще тридцать юных талантов стали стипендиатами Благотворительного фонда «Наш день». Это музыканты, художники, танцоры, вокалисты, дети, для которых творчество не просто хобби, а язык, через который они говорят с миром.

Особый акцент церемонии составили творческие номера самих ребят. Они выходили на сцену, пели, исполняли трогательные мелодии на скрипке, и каждый выход становился маленькой премьерой. Зал поддерживал их аплодисментами, и в этот момент было ясно, что это действительно их день, день, когда внимание всего зала принадлежит тем, кто привык преодолевать и идти вперед.

Этот вечер стал напоминанием о том, что поддержка талантливых детей с инвалидностью не благотворительный жест, а инвестиция в живую культуру региона и его будущее. Сегодня им вручили свидетельства, а завтра их имена вполне могут появиться в афишах концертов, выставок и фестивалей региона и страны.