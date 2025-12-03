Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Бизнес-завтрак «Адаптация и рост в период изменений в 2026 году»

28 ноября в уютной атмосфере VIP-зала ресторана «Магадан» прошёл вдохновляющий бизнес-завтрак, собравший более 70 предпринимателей. Спикер поделилась полезными советами и инсайтами, помогающими бизнесу успешно развиваться в новых реалиях. Гостей ждали мастермайнд и активный нетворкинг, способствующие обмену опытом и установлению деловых контактов. 


Хедлайнер бизнес-завтрака Ольга Просветова - серийный предприниматель, 
Основатель  бренда Malina Bonita и франчайзинговой  сети 
Основатель нового бренда LA’Breeza 
Эксперт в области бизнеса, торговли, маркетинга, fashion-индустрии и командообоазования 

Светский партнер мероприятия 
 Мультимедиапроект СОБАКА.ru

Партнеры мероприятия : 
БКС - инвестиции с умом 
Шерегеш сектор Е - горнолыжный курорт для всей семьи.
Белый кот - умные товары для дома. 
СДЭК - быстрая доставка по миру
2 ГИС- ваш помощник в городе 
WHITE GROUP - бытовая химия продукция подходящая каждому
Бренд женской одежды Malina Bonita 
МЕТА -строим кварталы и дома

Организаторы Бизнес Затрака Сибирь - Дмитрий Демидов, Сергей Высоцкий

