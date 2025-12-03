Бизнес-завтрак «Адаптация и рост в период изменений в 2026 году»

28 ноября в уютной атмосфере VIP-зала ресторана «Магадан» прошёл вдохновляющий бизнес-завтрак, собравший более 70 предпринимателей. Спикер поделилась полезными советами и инсайтами, помогающими бизнесу успешно развиваться в новых реалиях. Гостей ждали мастермайнд и активный нетворкинг, способствующие обмену опытом и установлению деловых контактов.



Хедлайнер бизнес-завтрака Ольга Просветова - серийный предприниматель,

Основатель бренда Malina Bonita и франчайзинговой сети

Основатель нового бренда LA’Breeza

Эксперт в области бизнеса, торговли, маркетинга, fashion-индустрии и командообоазования

Светский партнер мероприятия

Мультимедиапроект СОБАКА.ru

Партнеры мероприятия :

БКС - инвестиции с умом

Шерегеш сектор Е - горнолыжный курорт для всей семьи.

Белый кот - умные товары для дома.

СДЭК - быстрая доставка по миру

2 ГИС- ваш помощник в городе

WHITE GROUP - бытовая химия продукция подходящая каждому

Бренд женской одежды Malina Bonita

МЕТА -строим кварталы и дома

Организаторы Бизнес Затрака Сибирь - Дмитрий Демидов, Сергей Высоцкий