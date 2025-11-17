Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Конференция WELLNESS PROFI

На прошедших выходных состоялось масштабное событие в индустрии здоровья и красоты «Welness profi»

Мероприятие собрало ведущих экспертов в самых разнообразных направлениях— косметологии, фитнеса, нутрициологии, массажа и митохондриального здоровья. Каждый из них уникален, но все они объединены единой миссией—дарить людям красоту, долголетие и благополучие.

Организатор события — Ассоциация специалистов по омоложению и оздоровлению и её Президент Татьяна Черных. Продюсер события — Юлия Бутенко, самый востребованный продюсер в сфере здоровья, красоты и образования. Они собрали 350 человек на одной из самых эстетичных площадок города – в отеле Ramada.

Мероприятие проходило в формате rest&guest и стало действительно уникальным пространством для получения знаний, инновационных методик, вдохновения и построения деловых контактов.

В программу конференции вошли:
Воркшопы и лекции от топовых специалистов ниши.
Практические мастер-классы по миодыханию, висцеральному массажу, функциональным тестированиям и продвижению.
АНТИ нетворкинг, где участники в необычном организованном формате общались с единомышленниками и лидерами индустрии.
Выставка партнеров, где на протяжении двух дней можно было вживую знакомиться с брендами, технологиями и различной продукцией. Среди них были Vedabiotica (производство пробиотиков и метабиотиков), клиника капельной терапии «Дизайн здоровья», клиника эстетической медицины Neoderma, натуральная косметика Masaliti. Генеральным партнером стала компания VILAVI— производитель продукции для многоуровневой поддержки ресурсов организма на митохондриальном уровне.

