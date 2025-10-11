Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

«Интеллектуальное шоу «Абракадабра» иллюзиониста Михаила Хама»

 11 октября на концертной площадке «Ночь» кинотеатра Победа состоялось уникальное шоу иллюзиониста Михаила Хама, где иллюзия стала инструментом для исследования реальности.
«Абракадабра» — не заклинание из сказки, а древний принцип: «творю, как говорю». В новом камерном шоу иллюзиониста Михаила Хама эта формула становится ключом к демонстрации самой могущественной силы — человеческого внимания. Зрители получили подлинное удивление в возможностях собственного разума. 
Шоу стало по настоящему интеллектуальным вызовом для скептиков и подароком для тех, кто втайне всё ещё готов поверить в невозможное. Михаила Хам помог по-новому взглянуть на природу восприятия. Гости шоу не пытались разгадать трюк, а задавались личным вопросом к самому себе: что, если границы моей реальности определяю я сам?

