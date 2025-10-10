Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Вечеринка по знакам зодиака

В баре «Сплетни by Anna Asty» прошла вечеринка, на которой имеет значение только знак зодиака — каждый участник получил личный зодиакальный паспорт и браслет в цвет своей стихии. Разные знаки получили различные привилегии: бесплатный вход, коктейль за счет заведения или расклад карт таро. В сумме получилось незабываемое шоу, где гадание на совместимость пары пересеклось с раздачей титулов — таких, как «Мисс Доброта», «Мисс Страсть» и других. Кстати, в этот раз скорпионов не пускали (угадайте, почему?), посмотрим, что будет в следующий.

