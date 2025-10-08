Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Открытие ресторана «Большие Пузырики»

4 октября состоялось открытие первого ресторана игристых вин в Новосибирске «Большие Пузырики». 

В этот вечер гости наслаждались атмосферой праздника: приглашенная кавер группа Antra, DJ ZUBANOV и ведущий Олег Черепов заряжали гостей энергией. А горка игристого, кухня и бар дополнили вечер игристым настроением.

Панорамный вид на город сделал открытие по-настоящему особенным.
«Большие Пузырики» — это место, где хочется возвращаться за настроением, вкусом и атмосферой.

Спасибо всем, кто был с нами в эти игристые дни!
 

