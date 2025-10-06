День рождения клиники «Капель»

2 года — это только начало!

3 октября 2025 клиника «Капель» отметила свой второй день рождения. Атмосфера была наполнена теплом, радостью встреч и предвкушением нового этапа. Гостей ждала не только праздничная программа с фуршетом и подарками, но и долгожданное событие — эксклюзивная презентация авторской антиэйдж-программы от основателя клиники, Светланы Поляковой.

Главный подарок вечера — премьера «Здоровья 360»

Светлана представила свой продукт, который готовила больше полугода. Это не просто программа, а целая система, соединяющая медицину, психологию и стиль жизни в единую модель. Программа «Здоровье 360» обещает вернуть энергию, здоровье и уверенность в себе за 10 недель, шаг за шагом проводя участников от диагностики и восстановления организма до гармонии психики и устойчивого результата.

Сюрприз для гостей —трансляция проекта в реальном времени

Одним из самых ярких моментов стало объявление о запуске продукта в открытом формате. Три участника получат шанс пройти программу бесплатно, а все остальные смогут наблюдать за их трансформацией в реальном времени в Telegram-канале. Это возможность увидеть живой процесс, почувствовать атмосферу перемен и вдохновиться на собственные шаги к новой жизни.