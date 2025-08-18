12 августа в Новосибирске прошёл интеллектуальный вечер «От Коко Шанель до Амели Пулен. Стиль француженки в моде и кино» в салоне красоты БАГИРА.

Мероприятие состоялось в рамках Недели французского стиля и объединило три площадки — салон красоты БАГИРА, магазин женской одежды DAISYKNIT и школу макияжа Paese & Felinger.

Главными спикерами вечера стали:

Андрей Шеломенцев — топ-стилист, участник Недели моды в Париже, финалист конкурса TRI-BU-TE (Франция).

Ксения Заескова — историк и аналитик моды, персональный стилист.

Гости вечера погрузились в историю и эстетику французского стиля:

- открыли для себя контрастность образов Коко Шанель и её знаменитую маскулинность,

- добавили нотку дерзости в духе Ива Сен-Лорана и фильма «Дневная красавица»,

- вдохновились эклектикой Амели Пулен — сочетанием кружевной комбинации и мартинсов,

- собрали образы с парижским шиком из коллекции DAISYKNIT.

