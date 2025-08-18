12 августа в Новосибирске прошёл интеллектуальный вечер «От Коко Шанель до Амели Пулен. Стиль француженки в моде и кино» в салоне красоты БАГИРА.
Мероприятие состоялось в рамках Недели французского стиля и объединило три площадки — салон красоты БАГИРА, магазин женской одежды DAISYKNIT и школу макияжа Paese & Felinger.
Главными спикерами вечера стали:
Андрей Шеломенцев — топ-стилист, участник Недели моды в Париже, финалист конкурса TRI-BU-TE (Франция).
Ксения Заескова — историк и аналитик моды, персональный стилист.
Гости вечера погрузились в историю и эстетику французского стиля:
- открыли для себя контрастность образов Коко Шанель и её знаменитую маскулинность,
- добавили нотку дерзости в духе Ива Сен-Лорана и фильма «Дневная красавица»,
- вдохновились эклектикой Амели Пулен — сочетанием кружевной комбинации и мартинсов,
- собрали образы с парижским шиком из коллекции DAISYKNIT.
