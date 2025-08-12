Уголок Парижа на один вечер в салоне «Посольство красоты»

Вечером 7 августа на тихой улице Тимирязева, 97 вдруг зазвучала Франция.

Салон «Посольство красоты» на один вечер превратился в уютный уголок Парижа — с пузырьками игристого, ароматом морского бриза и смехом красивых девушек, которые знают толк в удовольствиях.

С порога гостей обнимал мягкий свет, приглушённые аккорды живой музыки и тонкий шлейф новых парфюмов для волос от Balmain Hair Couture. Три летних аромата — словно открытки из отпуска: солнечные, чуть солёные, с привкусом греческих пляжей и томных вечеров на Санторини.

Гости в непринуждённой беседе знакомились со специалистами «Посольства красоты», открывали для себя эксклюзивные методики и философию французской уходовой косметики Biologique Recherche.

Под звуки живой музыки звенели бокалы. Французский аперитив от Food Factory оказался не просто деталью вечера, а частью его атмосферы: лёгкое игристое и изысканные закуски создавали иллюзию, что ты сидишь в парижском кафе на тихой улочке, а за окном — тёплый вечер и мягкий свет фонарей.

Атмосфера была особенной: без пафоса, но с тонким, ненавязчивым шиком. Гости смеялись, делились впечатлениями, а во время розыгрыша роскошных подарков зал наполнился азартом и радостными аплодисментами. Многие ушли не только с призами, но и с сияющими глазами — самым ценным трофеем вечера.

«Paris s'invite à Novossibirsk!» — это не просто название.

Это искусство перенести магию Франции туда, где её меньше всего ждёшь, и подарить городу вечер, после которого в памяти остаются смех, музыка и лёгкое послевкусие счастья.

В тот августовский четверг Париж действительно заглянул в Новосибирск — и остался в сердцах гостей, как тот самый аромат, что ещё долго будет напоминать о лете.