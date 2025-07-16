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Репортажи

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Встреча гостей ресторанной премии «Что где есть в Сибири 2025»

10 Июля 2025 года, в ресторане «Магадан» состоялась торжественная церемония награждения четвертой ресторанной премии «Что где есть в Сибири 2025».

Есть блюда, о которых говорят — «идеальная рецептура». Этот вечер, в переводе на «гастроязык», стал именно таким блюдом. Душевная атмосфера, дорогие гости, яркие победы — вкус нашей пятой ресторанной премии получился действительно запоминающимся. Мы рады, что можем поддержать гастрономическую культуру Сибири и отметить лучших из лучших. Уверены, что среди победителей наши читатели найдут своих фаворитов.

Ведущими вечера были Ирина Цветкова и Алексей Шипелкин.

Победителями стали:

ЛУЧШИЙ ЗАВТРАК                                                    

  • Ля мезон

ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН        

  • Lucky Pizza

ЛУЧШИЙ РЕСТОРАН СИБИРИ                               

  • «Сыроварня» Новосибирск

ЛУЧШИЙ РЕСТОРАН ПРИ ОТЕЛЕ        

  • «На Старом Месте» Бийск

ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ        

  • «Белка. Ресторан на Курорте» Белокуриха

ЛУЧШИЙ КУРОРТ СИБИРИ                        

  • Поляна Verde 

ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА        

  • «Жить вкусно»

ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКОГО УЖИНА     

  • Ресторан «Сосны» на курорте Grand Chalet Altay

ЛУЧШЕЕ ЗАГОРОДНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ                                  

  • «На Даче»

ЛУЧШАЯ ФРАНШИЗА                                                              

  • TomYumBar

ЛУЧШАЯ ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА                                                  

  • Veranda DI

ЛУЧШАЯ КОФЕЙНЯ/КОНДИТЕРСКАЯ                                

  • FLAT CAFE

ЛУЧШАЯ БАНКЕТНАЯ ПЛОЩАДКА        

  • Food Factory Loft

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ                        

  • Наталья Ильина

ОТКРЫТИЕ ГОДА                                             

  • LINK kitchen  Краснообск

ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ                                   

  • Altai Palace  Алтай

ЛУЧШИЙ РЕСТОРАН С ПИЦЦЕЙ СИБИРИ        

  • Marco Polo.  Академ городок

ЛУЧШИЙ ПИВНОЙ РЕСТОРАН                                              

  • BeerFactory

ЛУЧШИЙ КРАФТОВЫЙ ПРОЕКТ В СИБИРИ                      

  • Сыроварня Labrie

ЛУЧШИЙ КЕЙТЕРИНГ                                                       

  • Food Factory Russia

ЛУЧШИЙ ИНТЕРЬЕР В СИБИРИ                                                  

  • «Горыныч»

ЛУЧШИЙ ВИННЫЙ ПРОЕКТ                                             

  • Pro Wine Fest

ЛУЧШЕЕ СВЕТСКОЕ МЕСТО                                                  

  • Leps Bar

Лучшее место Пить Тусить и Петь                                         

  • «Крыша»

ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ                                          

  • Grand Autograph Hotel Novosibirsk 5*

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  • Poke Top

ГАСТРОТУРИЗМ                                                                     

  • #СибирьСибирь

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ШЕФ ДО 35 СИБИРИ               

  • Артем Меньшиков   Бийск

Главные гастрономические инфлюенсеры Сибири      

  •  Пашотницы
  • Yelpil

ЛУЧШИЙ ШЕФ-ПОВАР                                                           

  • Андрей Ли

ЛУЧШИЙ КОНДИТЕР                                                                  

  • Надежда Усова

ЛУЧШАЯ РЕСТОРАННАЯ КОМАНДА                             

  • VЛАVАШЕ

ЛУЧШИЙ КОКТЕЙЛЬ В СИБИРИ                              

  • PokeTop

ЛУЧШЕЕ МЯСНОЕ БЛЮДО В СИБИРИ                    

  • Ресторан Гарика Мкртчяна

ЛУЧШИЙ СТРИТФУД                                                        

  • «ГРИЛЬ №1»

ЛУЧШИЙ ДЕСЕРТ                                                                  

  •  Изикофе Art   Барнаул

ЛУЧШИЙ БУРГЕР                                                               

  • Brook’s

ЛУЧШИЕ РОЛЛЫ                                                                      

  •  «Рыбарис»

ЛУЧШЕЕ ПАНАЗИАТСКОЕ БЛЮДО                               

  • TomYumBar

ЛУЧШАЯ ПИЦЦА                                                                      

  • "Папа Джонс"

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:

Лучший грузинский ресторан: Хочу Пури

Лучший итальянский ресторан: Перчини

Лучшая хинкальная: За Хвостик

Лучший мясной ресторан: Горячий Цех

Выдающийся ресторатор России: Денис Иванов

Лучший гастрономический фестиваль: В сибири Есть

Лучшее блюдо хоккейного болельщика:  Лучшие хотдоги на Сибирь Арене

Лучшая сеть городских кафе: Чашка Кофе

Лучшее кафе перед вылетом: Чашка Кофе

Лучшая группа ресторанов: Рестораны Дениса Иванова

Любимое блюдо авиатуристов: Пельмениssimo

Гордость Сибири: Cosmos Алтай Резорт

Лучший ресторанный проект: Лето

Лучшее ресторан у Озера: WOOD WOOD WOOD

Лучший ресторан в Бийске: ТакиСуши

Лучший ресторан в Барнауле: Сыроварня (Барнаул)

Лучший рыбный ресторан: Магадан

Лучший ресторан локальной кухни: Лукоморье (Кемерово)

Лучшее караоке Сибири: Leps Bar

Самый красивый ресторан: Териберка

Ресторатор года: Виталий Брегадзе

Лучшая авторская кухня: Птичка

Лучшая сибирская кухня: #СибирьСибирь

Ресторан года: Коробок

Гостеприимный ресторан: Акваленд - Причал (Бердск)

Гастрошедевр Сибири: Beerman

За активное развитие индустрии в 2025 году: ИНСТ

Лучшее заведение в Академгородке: Коробок

Лучший бар: Жан Хуан Лу

Единственный круглосуточный ресторан: Увертюра в отеле Grand Autograph

Любимый ресторан:

  • Белок,
  • Тесту Место
  •  Сезоны

  • In Vino

  • На Земле

Лучший пивной ресторан: Brasserie Lambic

Легендарная сибирская кухня в уникальном формате гастротеатра: Гастрономический театр PuppenHaus

Сделано в Сибири: Лепс Бар (Санкт-Петербург)

Лучший ресторан итальянской кухни: Federrico Fillini

Лучший ресторан французской кухни: Жерарня

Редакция Собака.ru Новосибирск благодарит за поддержку партнеров премии.

 

Официальный партнер премии:

  • Курорт Манжерок

Партнеры премии:

  • BAIKALSEA Company
  • Завод «Сибирское стекло»
  • Производственная компания  пищевой упаковки "Клевер"
  • Яндекс Еда
  • Ювелирная галерея ARTE
  • Бренд одежды Malina Bonita
  • VERA SHASHERINA BRAND
  • Мультифункциональный комплекс Freedom
  • Курорт Cosmos Collection Altay Resort
  • Агентство недвижимости "СФЕРА"
  • Маркетинговое агентство DMA GROUP
  • Студия цветов La Rose 
  • Группа компаний "Евромед"
  • Сыроварня Labrie
  • Семечки "ЖАРО"
  • Автомобильная компания «Сибирские Моторы»
  • Компания "Бочкари"
  • Рыбный ресторан "Магадан"
  • Клиника капельного оздоровления Капель
  • Компания "Фотоленд"
  • Компания "Белый Кот"
  • Компания "Армаз"
  • Кондитерская Ласточка"

Премия проходила при поддержке Правительства Новосибирской области, и Мэрии г. Новосибирска.

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