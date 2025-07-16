Встреча гостей ресторанной премии «Что где есть в Сибири 2025»

10 Июля 2025 года, в ресторане «Магадан» состоялась торжественная церемония награждения четвертой ресторанной премии «Что где есть в Сибири 2025».

Есть блюда, о которых говорят — «идеальная рецептура». Этот вечер, в переводе на «гастроязык», стал именно таким блюдом. Душевная атмосфера, дорогие гости, яркие победы — вкус нашей пятой ресторанной премии получился действительно запоминающимся. Мы рады, что можем поддержать гастрономическую культуру Сибири и отметить лучших из лучших. Уверены, что среди победителей наши читатели найдут своих фаворитов.

Ведущими вечера были Ирина Цветкова и Алексей Шипелкин.

Победителями стали:

ЛУЧШИЙ ЗАВТРАК

Ля мезон

ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН

Lucky Pizza

ЛУЧШИЙ РЕСТОРАН СИБИРИ

«Сыроварня» Новосибирск

ЛУЧШИЙ РЕСТОРАН ПРИ ОТЕЛЕ

«На Старом Месте» Бийск

ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

«Белка. Ресторан на Курорте» Белокуриха

ЛУЧШИЙ КУРОРТ СИБИРИ

Поляна Verde

ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА

«Жить вкусно»

ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКОГО УЖИНА

Ресторан «Сосны» на курорте Grand Chalet Altay

ЛУЧШЕЕ ЗАГОРОДНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ

«На Даче»

ЛУЧШАЯ ФРАНШИЗА

TomYumBar

ЛУЧШАЯ ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА

Veranda DI

ЛУЧШАЯ КОФЕЙНЯ/КОНДИТЕРСКАЯ

FLAT CAFE

ЛУЧШАЯ БАНКЕТНАЯ ПЛОЩАДКА

Food Factory Loft

ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ

Наталья Ильина

ОТКРЫТИЕ ГОДА

LINK kitchen Краснообск

ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ

Altai Palace Алтай

ЛУЧШИЙ РЕСТОРАН С ПИЦЦЕЙ СИБИРИ

Marco Polo. Академ городок

ЛУЧШИЙ ПИВНОЙ РЕСТОРАН

BeerFactory

ЛУЧШИЙ КРАФТОВЫЙ ПРОЕКТ В СИБИРИ

Сыроварня Labrie

ЛУЧШИЙ КЕЙТЕРИНГ

Food Factory Russia

ЛУЧШИЙ ИНТЕРЬЕР В СИБИРИ

«Горыныч»

ЛУЧШИЙ ВИННЫЙ ПРОЕКТ

Pro Wine Fest

ЛУЧШЕЕ СВЕТСКОЕ МЕСТО

Leps Bar

Лучшее место Пить Тусить и Петь

«Крыша»

ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ

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Лучшая доставка в Яндекс Еде

Poke Top

ГАСТРОТУРИЗМ

#СибирьСибирь

ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ШЕФ ДО 35 СИБИРИ

Артем Меньшиков Бийск

Главные гастрономические инфлюенсеры Сибири

Пашотницы

Yelpil

ЛУЧШИЙ ШЕФ-ПОВАР

Андрей Ли

ЛУЧШИЙ КОНДИТЕР

Надежда Усова

ЛУЧШАЯ РЕСТОРАННАЯ КОМАНДА

VЛАVАШЕ

ЛУЧШИЙ КОКТЕЙЛЬ В СИБИРИ

PokeTop

ЛУЧШЕЕ МЯСНОЕ БЛЮДО В СИБИРИ

Ресторан Гарика Мкртчяна

ЛУЧШИЙ СТРИТФУД

«ГРИЛЬ №1»

ЛУЧШИЙ ДЕСЕРТ

Изикофе Art Барнаул

ЛУЧШИЙ БУРГЕР

Brook’s

ЛУЧШИЕ РОЛЛЫ

«Рыбарис»

ЛУЧШЕЕ ПАНАЗИАТСКОЕ БЛЮДО

TomYumBar

ЛУЧШАЯ ПИЦЦА

"Папа Джонс"

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:

Лучший грузинский ресторан: Хочу Пури

Лучший итальянский ресторан: Перчини

Лучшая хинкальная: За Хвостик

Лучший мясной ресторан: Горячий Цех

Выдающийся ресторатор России: Денис Иванов

Лучший гастрономический фестиваль: В сибири Есть

Лучшее блюдо хоккейного болельщика: Лучшие хотдоги на Сибирь Арене

Лучшая сеть городских кафе: Чашка Кофе

Лучшее кафе перед вылетом: Чашка Кофе

Лучшая группа ресторанов: Рестораны Дениса Иванова

Любимое блюдо авиатуристов: Пельмениssimo

Гордость Сибири: Cosmos Алтай Резорт

Лучший ресторанный проект: Лето

Лучшее ресторан у Озера: WOOD WOOD WOOD

Лучший ресторан в Бийске: ТакиСуши

Лучший ресторан в Барнауле: Сыроварня (Барнаул)

Лучший рыбный ресторан: Магадан

Лучший ресторан локальной кухни: Лукоморье (Кемерово)

Лучшее караоке Сибири: Leps Bar

Самый красивый ресторан: Териберка

Ресторатор года: Виталий Брегадзе

Лучшая авторская кухня: Птичка

Лучшая сибирская кухня: #СибирьСибирь

Ресторан года: Коробок

Гостеприимный ресторан: Акваленд - Причал (Бердск)

Гастрошедевр Сибири: Beerman

За активное развитие индустрии в 2025 году: ИНСТ

Лучшее заведение в Академгородке: Коробок

Лучший бар: Жан Хуан Лу

Единственный круглосуточный ресторан: Увертюра в отеле Grand Autograph

Любимый ресторан:

Белок,

Тесту Место

Сезоны

In Vino

На Земле

Лучший пивной ресторан: Brasserie Lambic

Легендарная сибирская кухня в уникальном формате гастротеатра: Гастрономический театр PuppenHaus

Сделано в Сибири: Лепс Бар (Санкт-Петербург)

Лучший ресторан итальянской кухни: Federrico Fillini

Лучший ресторан французской кухни: Жерарня

Редакция Собака.ru Новосибирск благодарит за поддержку партнеров премии.

Официальный партнер премии:

Курорт Манжерок

Партнеры премии:

BAIKALSEA Company

Завод «Сибирское стекло»

Производственная компания пищевой упаковки "Клевер"

Яндекс Еда

Ювелирная галерея ARTE

Бренд одежды Malina Bonita

VERA SHASHERINA BRAND

Мультифункциональный комплекс Freedom

Курорт Cosmos Collection Altay Resort

Агентство недвижимости "СФЕРА"

Маркетинговое агентство DMA GROUP

Студия цветов La Rose

Группа компаний "Евромед"

Сыроварня Labrie

Семечки "ЖАРО"

Автомобильная компания «Сибирские Моторы»

Компания "Бочкари"

Рыбный ресторан "Магадан"

Клиника капельного оздоровления Капель

Компания "Фотоленд"

Компания "Белый Кот"

Компания "Армаз"

Кондитерская Ласточка"

Премия проходила при поддержке Правительства Новосибирской области, и Мэрии г. Новосибирска.