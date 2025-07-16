Встреча гостей ресторанной премии «Что где есть в Сибири 2025»

10 Июля 2025 года, в ресторане «Магадан» состоялась торжественная церемония награждения четвертой ресторанной премии «Что где есть в Сибири 2025».
Есть блюда, о которых говорят — «идеальная рецептура». Этот вечер, в переводе на «гастроязык», стал именно таким блюдом. Душевная атмосфера, дорогие гости, яркие победы — вкус нашей пятой ресторанной премии получился действительно запоминающимся. Мы рады, что можем поддержать гастрономическую культуру Сибири и отметить лучших из лучших. Уверены, что среди победителей наши читатели найдут своих фаворитов.
Ведущими вечера были Ирина Цветкова и Алексей Шипелкин.
Победителями стали:
ЛУЧШИЙ ЗАВТРАК
- Ля мезон
ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ РЕСТОРАН
- Lucky Pizza
ЛУЧШИЙ РЕСТОРАН СИБИРИ
- «Сыроварня» Новосибирск
ЛУЧШИЙ РЕСТОРАН ПРИ ОТЕЛЕ
- «На Старом Месте» Бийск
ЛУЧШИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
- «Белка. Ресторан на Курорте» Белокуриха
ЛУЧШИЙ КУРОРТ СИБИРИ
- Поляна Verde
ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА
- «Жить вкусно»
ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ РОМАНТИЧЕСКОГО УЖИНА
- Ресторан «Сосны» на курорте Grand Chalet Altay
ЛУЧШЕЕ ЗАГОРОДНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
- «На Даче»
ЛУЧШАЯ ФРАНШИЗА
- TomYumBar
ЛУЧШАЯ ЛЕТНЯЯ ВЕРАНДА
- Veranda DI
ЛУЧШАЯ КОФЕЙНЯ/КОНДИТЕРСКАЯ
- FLAT CAFE
ЛУЧШАЯ БАНКЕТНАЯ ПЛОЩАДКА
- Food Factory Loft
ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ
- Наталья Ильина
ОТКРЫТИЕ ГОДА
- LINK kitchen Краснообск
ЛУЧШИЙ СЕМЕЙНЫЙ ОТЕЛЬ
- Altai Palace Алтай
ЛУЧШИЙ РЕСТОРАН С ПИЦЦЕЙ СИБИРИ
- Marco Polo. Академ городок
ЛУЧШИЙ ПИВНОЙ РЕСТОРАН
- BeerFactory
ЛУЧШИЙ КРАФТОВЫЙ ПРОЕКТ В СИБИРИ
- Сыроварня Labrie
ЛУЧШИЙ КЕЙТЕРИНГ
- Food Factory Russia
ЛУЧШИЙ ИНТЕРЬЕР В СИБИРИ
- «Горыныч»
ЛУЧШИЙ ВИННЫЙ ПРОЕКТ
- Pro Wine Fest
ЛУЧШЕЕ СВЕТСКОЕ МЕСТО
- Leps Bar
Лучшее место Пить Тусить и Петь
- «Крыша»
ЛУЧШЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ
- Grand Autograph Hotel Novosibirsk 5*
Лучшая доставка в Яндекс Еде
- Poke Top
ГАСТРОТУРИЗМ
- #СибирьСибирь
ЛУЧШИЙ МОЛОДОЙ ШЕФ ДО 35 СИБИРИ
- Артем Меньшиков Бийск
Главные гастрономические инфлюенсеры Сибири
- Пашотницы
- Yelpil
ЛУЧШИЙ ШЕФ-ПОВАР
- Андрей Ли
ЛУЧШИЙ КОНДИТЕР
- Надежда Усова
ЛУЧШАЯ РЕСТОРАННАЯ КОМАНДА
- VЛАVАШЕ
ЛУЧШИЙ КОКТЕЙЛЬ В СИБИРИ
- PokeTop
ЛУЧШЕЕ МЯСНОЕ БЛЮДО В СИБИРИ
- Ресторан Гарика Мкртчяна
ЛУЧШИЙ СТРИТФУД
- «ГРИЛЬ №1»
ЛУЧШИЙ ДЕСЕРТ
- Изикофе Art Барнаул
ЛУЧШИЙ БУРГЕР
- Brook’s
ЛУЧШИЕ РОЛЛЫ
- «Рыбарис»
ЛУЧШЕЕ ПАНАЗИАТСКОЕ БЛЮДО
- TomYumBar
ЛУЧШАЯ ПИЦЦА
- "Папа Джонс"
СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ:
Лучший грузинский ресторан: Хочу Пури
Лучший итальянский ресторан: Перчини
Лучшая хинкальная: За Хвостик
Лучший мясной ресторан: Горячий Цех
Выдающийся ресторатор России: Денис Иванов
Лучший гастрономический фестиваль: В сибири Есть
Лучшее блюдо хоккейного болельщика: Лучшие хотдоги на Сибирь Арене
Лучшая сеть городских кафе: Чашка Кофе
Лучшее кафе перед вылетом: Чашка Кофе
Лучшая группа ресторанов: Рестораны Дениса Иванова
Любимое блюдо авиатуристов: Пельмениssimo
Гордость Сибири: Cosmos Алтай Резорт
Лучший ресторанный проект: Лето
Лучшее ресторан у Озера: WOOD WOOD WOOD
Лучший ресторан в Бийске: ТакиСуши
Лучший ресторан в Барнауле: Сыроварня (Барнаул)
Лучший рыбный ресторан: Магадан
Лучший ресторан локальной кухни: Лукоморье (Кемерово)
Лучшее караоке Сибири: Leps Bar
Самый красивый ресторан: Териберка
Ресторатор года: Виталий Брегадзе
Лучшая авторская кухня: Птичка
Лучшая сибирская кухня: #СибирьСибирь
Ресторан года: Коробок
Гостеприимный ресторан: Акваленд - Причал (Бердск)
Гастрошедевр Сибири: Beerman
За активное развитие индустрии в 2025 году: ИНСТ
Лучшее заведение в Академгородке: Коробок
Лучший бар: Жан Хуан Лу
Единственный круглосуточный ресторан: Увертюра в отеле Grand Autograph
Любимый ресторан:
- Белок,
- Тесту Место
- Сезоны
In Vino
На Земле
Лучший пивной ресторан: Brasserie Lambic
Легендарная сибирская кухня в уникальном формате гастротеатра: Гастрономический театр PuppenHaus
Сделано в Сибири: Лепс Бар (Санкт-Петербург)
Лучший ресторан итальянской кухни: Federrico Fillini
Лучший ресторан французской кухни: Жерарня
Редакция Собака.ru Новосибирск благодарит за поддержку партнеров премии.
Официальный партнер премии:
- Курорт Манжерок
Партнеры премии:
- BAIKALSEA Company
- Завод «Сибирское стекло»
- Производственная компания пищевой упаковки "Клевер"
- Яндекс Еда
- Ювелирная галерея ARTE
- Бренд одежды Malina Bonita
- VERA SHASHERINA BRAND
- Мультифункциональный комплекс Freedom
- Курорт Cosmos Collection Altay Resort
- Агентство недвижимости "СФЕРА"
- Маркетинговое агентство DMA GROUP
- Студия цветов La Rose
- Группа компаний "Евромед"
- Сыроварня Labrie
- Семечки "ЖАРО"
- Автомобильная компания «Сибирские Моторы»
- Компания "Бочкари"
- Рыбный ресторан "Магадан"
- Клиника капельного оздоровления Капель
- Компания "Фотоленд"
- Компания "Белый Кот"
- Компания "Армаз"
- Кондитерская Ласточка"
Премия проходила при поддержке Правительства Новосибирской области, и Мэрии г. Новосибирска.
Комментарии (0)