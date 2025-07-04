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Репортажи

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Мероприятие в ресторане Причал от Алены Дик

28 июня ресторане Причал состоялось незабываемое мероприятие, где гости наслаждались жаркими танцами коллектива Алены Дик! Атмосфера была невероятной: свет, музыка и улыбки на лицах посетителей создавали ощущение настоящего праздника. 

Алена и ее команда удивили всех зажигательными номерами, которые не оставили равнодушным никого. Гости танцевали, смеялись и делились положительными эмоциями, создавая незабываемые воспоминания. 

Мы рады, что смогли подарить такую атмосферу веселья и радости. Надеемся увидеть вас на следующих мероприятиях!

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