26 июня в ЦКиО «Победа» состоялась премьера трансформационного кинотренинга «Всё из любви». Это было не просто кино — это было настоящее путешествие в сердце любви через шесть трогательных, живых историй.

Создатели представили яркую палитру чувств: тонкую и ранящую, исцеляющую и бесконечную — о любви к себе, к миру и к жизни. Этот фильм стал напоминанием, что истинная сила женщины — в её любви.

« Всё из любви»— четвёртый фильм в рамках проекта «Кино о тебе», который создаёт автор и режиссёр Анна Ефимцева. Она продолжает рассказывать истории, которые помогают понять себя и раскрыть свой внутренний потенциал.

Гости мероприятия наполнились эмоциями, почувствовали себя ближе к себе и вспомнили свою истинную природу. После просмотра участники задавались одним важным вопросом:

"А как бы поступила Любовь?.."

Особую благодарность проект «Кино о тебе»выражает героиням фильма, которые специально приехали на премьеру: Ангелине Игнатенко, Елене Мурга, Светлане Максимовой и Юлии Арифовой — за их открытость, честность и любовь.

Спасибо генеральным партнёрам премьеры :

бренду одежды SIVENO, студии косметологии Structura, российскому премиальному бренду одежды La Luna, сети магазинов натуральных продуктов « Гастрогном» ( до ребрендинга « Вкус и польза») и светскому медиа партнёру премьеры- мультимедиа проект Собака.ru за поддержку и создание условий для этого особенного события.

Благодарим всех, кто был с нами и разделил этот важный момент.