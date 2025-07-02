Праздник стиля в Malina Bonita

В Malina Bonita расцвел настоящий праздник стиля!

Клиентский день прошел на ура, оставив после себя море ярких эмоций и незабываемых впечатлений!

Гостей ждал целый день приятных сюрпризов: фирменное мороженое у дверей бутика, освежающие лимонады и зажигательный DJ-сет от Pinot Bar.

А главным событием стала презентация новой летней коллекции Malina Bonita! Легкие ткани, сочные цвета и безупречные силуэты – все для того, чтобы ваше лето было незабываемым!

Спасибо всем, кто разделил этот день с нами! Ваша улыбка – лучшая награда для Malina Bonita.

До новых встреч!