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Репортажи

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Праздник стиля в Malina Bonita

В Malina Bonita расцвел настоящий праздник стиля! 
Клиентский день прошел на ура, оставив после себя море ярких эмоций и незабываемых впечатлений!

Гостей ждал целый день приятных сюрпризов: фирменное мороженое у дверей бутика, освежающие лимонады и зажигательный DJ-сет от Pinot Bar.

А главным событием стала презентация новой летней коллекции Malina Bonita! Легкие ткани, сочные цвета и безупречные силуэты – все для того, чтобы ваше лето было незабываемым! 

Спасибо всем, кто разделил этот день с нами! Ваша улыбка – лучшая награда для Malina Bonita. 
До новых встреч!

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