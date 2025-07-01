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Репортажи

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Презентация нового меню в «Хлеб и Нино»

Презентация нового меню на обновленной летней веранде ресторана «Хлеб и Нино» прошла в теплой и дружеской атмосфере, собрав лидеров мнений и представителей СМИ. Бренд-шеф Аваз Махкамов вдохновенно представил гостям свежие блюда, в которых ярко проявляются летние краски овощей и фьюжн-настроения. Особое внимание вызвало блюдо из цукини в соусе кимчи — можно сказать, это национализация картофеля фри, выполненная в стиле грузинской летней дачи!

Атмосфера создавалась с особым вайбом — напоминала уютные вечера в Академгородке, где близость к пляжу и теплое летнее настроение превращают каждую встречу с друзьями у гостеприимной хозяйки Нино в незабываемое событие. Легкость, свежесть и искренняя дружелюбная атмосфера сделали этот вечер по-настоящему особенным, оставив у гостей яркие впечатления и желание возвращаться вновь.

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