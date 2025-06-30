«Фабрика Тканелье» провела закрытую встречу для дизайнеров интерьеров

26 июня в лофте на улице Фабричной, 39 прошла встреча для дизайнеров интерьеров, организованная студией штор «Фабрика Тканелье» и компанией «АВЭМ» умный дом.

Мероприятие собрало специалистов индустрии, дизайнеров и архитекторов, которым была предложена тема «Электрокарнизы в умном доме: musthave современных пространств».

Участники встречи познакомились с ключевыми ошибками, которые часто возникают при работе с электрокарнизами и умным домом, и узнали, как их избежать. Спикеры поделились важными подходами к презентации данных решений клиентам, что способствовало повышению экспертности участников и их профессионального чека.

Программа встречи включала регистрацию с welcome-drink, после чего последовали выступления экспертов. Максим Рысенков из «Фабрики Тканелье» осветил тренды в оформлении окон и интеграции карнизов, а Роман Погодаев объяснил технологические нюансы и подводные камни систем «умного дома».

После основной части участники смогли насладиться фуршетом и наладить контакт с коллегами в непринужденной обстановке. Завершила мероприятие фотосессия, что предоставило участникам отличную возможность для популяризации своих портфолио.

Начав новое направление в своем развитии, «Фабрика Тканелье» подтвердила свою приверженность к инновациям и поддержке профессионального сообщества дизайнеров интерьеров.