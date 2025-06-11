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Репортажи

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Открытие магазина Labrie: как это было

7 июня состоялось официальное открытие фирменного магазина ремесленной сыроварни Labrie. Новый магазин расположен по адресу: ул. Тимирязева, 97, и стал пространством, где гости могут познакомиться с ассортиментом более чем из 30 видов сыров, созданных вручную из натурального фермерского молока.

Открытие прошло в атмосфере Slow Food Day — с дегустацией авторских сыров Labrie, винным сопровождением от InVino, викториной с щедрыми подарками от партнёров, стильной летней фотозоной, музыкальным джазовым сопровождением от Елены Грач и тёплым завершением — угощением домашней шарлоткой с грушей.

Событие собрало более 150 гостей, среди которых были как давние покупатели сыроварни, так и новые друзья бренда.

«Мы создаём сыры вручную — с любовью к ремеслу и людям. И именно так хотим встречать наших гостей: по-домашнему, искренне, с вниманием к деталям. Спасибо всем, кто разделил этот день с нами», — прокомментировала основательница Labrie Людмила.

 

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