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Репортажи

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VIII Сибирский форум CESA – 2025

VIII Сибирский форум «Коммерческая недвижимость. Сибирский регион» (CESA – 2025)

5–6 июня в Новосибирске состоялся VIII Сибирский форум CESA – 2025 — одно из главных отраслевых событий региона. Организатором события выступило агентство стратегических коммуникаций «В’ДА».

Форум собрал более 200 участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Тюмени, Иркутска, Кемерово, Омска и других городов.

В центре внимания были текущие тренды, стратегии развития, новые форматы объектов, юридические и налоговые аспекты, инвестиции и управление коммерческой недвижимостью. 

Форум подтвердил статус ключевой площадки для делового общения, профессионального обмена и развития регионального девелопмента.

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