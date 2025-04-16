Бутик ETRO отпраздновал день рождения в атмосфере джунглей.

В начале апреля бренд ETRO с размахом отметил день рождения своего бутика и представил коллекцию Весна–Лето 2025. Вечер прошел под экзотическим лозунгом “Jungle, Agave & Tequila” и собрал гостей в атмосфере дикой природы, насыщенных красок и живых ритмов.

Гостей ждали DJ-сеты и живое музыкальное сопровождение, показ новой коллекции, вдохновлённой тропическими мотивами, дегустация премиальной текилы и праздничный торт. Особый интерес вызвал fashion-иллюстратор, который создавал портреты гостей в фирменной стилистике ETRO.

Бренд ETRO в очередной раз напомнил, что мода — это не только одежда, но и настроение, стиль жизни и искусство быть ярким.