18+
  • Светская хроника
  • Репортажи
Репортажи

Поделиться:

Бутик ETRO отпраздновал день рождения в атмосфере джунглей.

В начале апреля бренд ETRO с размахом отметил день рождения своего бутика и представил коллекцию Весна–Лето 2025. Вечер прошел под экзотическим лозунгом “Jungle, Agave & Tequila” и собрал гостей в атмосфере дикой природы, насыщенных красок и живых ритмов.

Гостей ждали DJ-сеты и живое музыкальное сопровождение, показ новой коллекции, вдохновлённой тропическими мотивами, дегустация премиальной текилы и праздничный торт. Особый интерес вызвал fashion-иллюстратор, который создавал портреты гостей в фирменной стилистике ETRO.

Бренд ETRO в очередной раз напомнил, что мода — это не только одежда, но и настроение, стиль жизни и искусство быть ярким.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: