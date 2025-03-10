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Репортажи

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Brunch в ресторане «Горыныч»

В здании ЖК «Ричмонд», которое привлекает внимание своим интерьером и атмосферой, открылся ресторан «Горыныч» — новый амбициозный проект московской команды White Rabbit Family. Высокие потолки, мягкий свет и потрясающие росписи на стенах, выполненные вручную в стиле иллюстраций Ивана Билибина, создают ощущение, как будто оказался в русской сказке.
Главная идея ресторана — огонь и связь с русскими традициями: блюда готовят на глазах гостей, с использованием дровяной печи, хоспера и смокера, а меню, разработанное бренд-шефом Владимиром Мухиным, сочетает простоту и точность вкусов: крафтовый хлеб, неаполитанская пицца и стейки на углях стали его главными акцентами.
фото: Светлана Александрова

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