Brunch в ресторане «Горыныч»

В здании ЖК «Ричмонд», которое привлекает внимание своим интерьером и атмосферой, открылся ресторан «Горыныч» — новый амбициозный проект московской команды White Rabbit Family. Высокие потолки, мягкий свет и потрясающие росписи на стенах, выполненные вручную в стиле иллюстраций Ивана Билибина, создают ощущение, как будто оказался в русской сказке.

Главная идея ресторана — огонь и связь с русскими традициями: блюда готовят на глазах гостей, с использованием дровяной печи, хоспера и смокера, а меню, разработанное бренд-шефом Владимиром Мухиным, сочетает простоту и точность вкусов: крафтовый хлеб, неаполитанская пицца и стейки на углях стали его главными акцентами.

фото: Светлана Александрова