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Репортажи

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Сеть стоматологических клиник Diamond Dent отпраздновали десятилетие

В завершении года сеть стоматологических клиник Diamond Dent отпраздновали десятилетие. Клиника основана супругами Сергеем и Екатериной Сальниковыми и фундаментом являются семейные ценности. За 10 лет реализованы медицинские туры из разных уголков страны и мира , открыт детский филиал и в каждой цели всегда ответ на вопрос -как мы можем решить задачу здоровья всей семьи. И на празднике собрались члены коллектива с супругами и детьми , в преддверии Нового года юбилей посетил и Дедушка мороз с наилучшими пожеланиями не только в наступающем году, но и в новом десятилетии успешного пути клиники.

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