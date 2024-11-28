26 ноября концертном зале «Евразия» состоялся долгожданный финал конкурса «Мисс/Миссис Финанс – 2024»!

В зале собралось более 500 зрителей! Они активно и эмоционально поддерживали участниц аплодисментами, искренними улыбками и яркими плакатами.

Все участницы выступили потрясающе!

В этом году развернулась нешуточная и напряженная борьба за главные титулы нашего конкурса!

Победительницами конкурса стали:

«Мисс Финанс 2024» – Барановская Екатерина (АО «Альфа-Банк»)

«Миссис Финанс 2024» – Маркова Элла (ООО «Верботелеком»)

«Вице-Мисс Финанс 2024» – Хрипченко Анастасия (АО «Д2 Страхование»)

«Вице-Миссис Финанс 2024» – Гончарова София (студентка НГУЭиУ)

«Мисс Финанс 2024» и «Миссис Финанс 2024» получили от наших партнеров подарки:

Сертификат на 500 000 ₽ на покупку квартиры в ЖК «Спектр»

Путевку выходного дня от санатория «Краснозёрский"

Публикацию в глянцевом журнале «Собака»

«Вице-Миссис Финанс 2024» и «Вице-Мисс Финанс 2024»получили в подарок Сертификат на 300 000 ₽ на покупку квартиры в ЖК «Спектр»

По итогам интернет - голосования определились:

«Мисс Зрительских симпатий-2024» – Егорова Юлия (Клуб Муниципального Банка)

«Миссис Зрительских симпатий-2024» – Бельская Мария (ПАО Промсвязьбанк)

Специальные номинации получили:

«Миссис Зоркость» – Глебова Ангелина (ООО «Армаз»), занявшая Первое место по стрельбе из лука;

«Мисс Зоркость» - Кох Зоя АО («Технологии Доверия – Аудит») занявшая Первое место по стрельбе из лука;

«Мисс Уникальность» (спец.номинация от Женова В.Г.) - Басаргина Анна (Минфин НСО)

В ходе финала были показаны отдельные номера творческого этапа конкурса, а также зажигательные выступления коллективов танцевальной студии Kim Time.

Собранные средства от зрителей направлены на лечение Нины Станоженко (12 лет), инвалида по зрению.

Новосибирский банковский клуб благодарит спонсоров мероприятия и выражает искреннюю благодарность организаторам конкурса – членам НБК Елене Климачковой (тренер-консультант по этикету) и Татьяне Кильмухаметовой (бизнес-школа «Основатель»)!