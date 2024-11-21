День рождения Max Mara в Новосибирске

Ходулисты, мимы и фокусники под куполом Max Mara Circus!

Вернуться в детство и почувствовать себя в мире волшебства удалось гостям 24 дня рождения Max Mara в Новосибирске. Уже на входе «зрителей» встречали артисты на ходулях, цирковые жонглеры и французские мимы. На импровизированной сцене именитый фокусник Михаил Хам впечатлил зал невообразимой иллюзией, а группа “M&Dance» не заставила гостей скучать, в антракте можно было поучаствовать в аттракционе или угоститься сладким поп-корном и натуральным мороженым. Разбавил антураж цирка показ коллекции осень-зима 2024 года Max Mara.