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Репортажи

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Презентация оптических коллекций брендов BENTLEY и MAYBACH в Модном Доме оптики TAMARA

15 ноября в Модном Доме оптики TAMARA на Державина, 20, прошла эксклюзивная презентация оптических коллекций брендов BENTLEY и MAYBACH.
TAMARA любит удивлять и в этот раз всех приглашенных гостей ждали полные коллекции 2024-2025 года.
В Новосибирске очки и оправы этих брендов еще не видели, а тем более в таком количестве.
Гости погрузились в мир роскоши и искусства. Познакомились с  брендами ближе.
Вечер получился насыщенным, интересным и богатым на подарки от TAMARA и партнеров мероприятия, где главным призом была новая модель бренда BENTLEY, сезона 24.

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