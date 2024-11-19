Презентация оптических коллекций брендов BENTLEY и MAYBACH в Модном Доме оптики TAMARA

15 ноября в Модном Доме оптики TAMARA на Державина, 20, прошла эксклюзивная презентация оптических коллекций брендов BENTLEY и MAYBACH.

TAMARA любит удивлять и в этот раз всех приглашенных гостей ждали полные коллекции 2024-2025 года.

В Новосибирске очки и оправы этих брендов еще не видели, а тем более в таком количестве.

Гости погрузились в мир роскоши и искусства. Познакомились с брендами ближе.

Вечер получился насыщенным, интересным и богатым на подарки от TAMARA и партнеров мероприятия, где главным призом была новая модель бренда BENTLEY, сезона 24.