Праздничное открытие нового направления в Центре подготовки к ЕГЭ и ОГЭ "НА ВСЕ 100"

В Новосибирске состоялось открытие инновационного образовательного проекта для учеников 6-8 классов - «Клуб Успешных Учеников «НАВСЕ100».

10 ноября на базе образовательного центра подготовки к ОГЭ/ЕГЭ «НАВСЕ100», который широко известен в нашем городе высокими результатами своих выпускников, был дан старт работы нового проекта.

В праздничной атмосфере, при участии партнеров и приглашенных гостей, команда центра провела семейный интеллектуальный квест и презентацию Клуба - своего нового образовательного проэкта. Более десяти семей с подростками в возрасте от 12 до 15 лет из Новосибирска приехали в гости, чтобы принять участие в мероприятии. На празднике выступила ведущий специалист - собственника HR-агентства Алла Литвинова. Эксперт рассказала о профессиях будущего. О Клубе, его значении для будущего учеников рассказала Ольга Янавичус - основатель и генеральный директор образовательного центра «НАВСЕ100».

Участникам вручили призы и подарки, а также организаторы разыграли в лотерею портативную колонку JBL. Дети и их родители были в восторге.

«Клуб Успешных Учеников «На все 100» открывает двери для всех семей, которые заинтересованы в успешном будущем своих детей. Мы создали инновационный образовательный продукт, для которого написали методики и разработали программы совместно с Московскими и Новосибирскими экспертами. Наша цель - создать уникальное пространство, направленное на всестороннее развитие детей и раннюю профориентацию, где мы сделаем акцент на развитие soft skills и практические подходы, которые готовят учеников к вызовам будущей карьеры и интересной жизни», - такими словами завершила свое выступление основатель Клуба, педагог со стажем более 15 лет, Ольга Янавичус.